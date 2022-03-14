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Partilerinden istifa edip MHP'ye katıldılar!

İYİ Parti ve diğer siyasi partilerden istifa eden 70 kişilik bir heyet MHP'ye katıldı.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:16
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Kars'ta, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye katılımlar devam ediyor.

MHP'ye katılan 70 kişiye İl Başkanlığı binasında Başkan Tolga Adıgüzel tarafından rozetleri takıldı.

MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in liderliğinde Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletinin umudu olmaya devam etmektedir. Partimize hem Kars'ta hem Türkiye genelinde teveccühler artmakta ve katılımlar her geçen gün daha da çoğalmaktadır. Teveccüh gösterip gelen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hem katılımlar hem de üye kayıtlarımız gün geçtikçe artarak devam edecektir. MHP Kars'ta güçlenerek çığ gibi büyümektedir. Göreve geldiğimiz günden beri inanmış bir yönetim ve dava bilinciyle MHP'yi hak ettiği en güzel yere taşımak için; il teşkilatımız, merkez ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız, Ülkü Ocaklarımız ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte; gece uyumadan, gündüz oturmadan her gönüle girecek, her eli sıkacak, her kapıya gideceğiz. Bu bir seferberliktir. Sefer bizden zafer alemlerin Rabbi olan yüce Allah'tandır" dedi.

Başkan Adıgüzel, MHP'ye katılan 70 kişiye katılımlarından dolayı tek tek teşekkür etti.

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