Partilerinden istifa ettiler! DEVA'dan AK Parti'ye dev katılım

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen katılım programına; AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, " Bu yeni başlangıç, partimizin hedeflerine ulaşma yolunda attığımız önemli bir adım. Birlik, beraberlik ve kararlılıkla, ülkemizin daha parlak bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.