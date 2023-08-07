Partinin ağır toplarından Yılmaz Ateş 24 TV'ye konuştu: CHP, FETÖ'ye karşı dik durmadı

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, 24 TV'de katıldığı canlı yayında, CHP ve FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Benim de içinde bulunduğum CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı" diyerek, "FETÖ'ye karşı Sayın Bahçeli, Fenerbahçe ve MHP dik durdu kutluyorum. Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı." açıklamasında bulundu.

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş oldu.

Yılmaz Ateş, 15 Temmuz sürecinde CHP'nin ortaya koyduğu duruşu değerlendirdi.

Ateş, "Benim de içinde bulunduğum CHP yönetimi FETÖ'ye karşı dik durmadı" sözlerini kullanarak, FETÖ'ye karşı dik duran Fenerbahçe, Devlet Bahçeli ve MHP'yi tebrik ettiğini vurguladı.

Ateş, "Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı." diye konuştu.

"MİLLET BEKASININ TEHLİKEYE GİRMESİNE EVET DEMEDİ"

Yılmaz Ateş, "Millet bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, milli güvenliğinin, bekasının tehlikeye girmesine evet demedi. Sayın Erdoğan'ın seçilmesinin altında yatan bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü Sayın Erdoğan'ın sahip çıkacağı yönündeki olgudur ve bu da görülüyor. İHA, SİHA yapıyoruz karşılar, doğal gaz buluyoruz üzülüyorlar" sözlerini kullanırken, milletin 15 Temmuz hain darbe girişimindeki mücadelesine vurgu yaptı.