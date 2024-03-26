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Partinin genel başkanı duyurdu! 2 ilde AK Parti'yi destekleyecekler

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da ve Aydın'da AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

DHA26 Mart 2024 Salı 14:15 - Güncelleme:
Partinin genel başkanı duyurdu! 2 ilde AK Parti'yi destekleyecekler
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Ocak Partisi, Adana'da Büyükşehir, Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçe adaylarını geri çekerken aynı zamanda Aydın Büyükşehir ve Efeler ilçe adayını da geri çekti. Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat, Adana'da ve Aydın'da Büyükşehir ve ilçe adaylarını geri çektiklerini belirterek kent genelinde AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı aldıklarını kaydetti.

'BİR VE BERABER OLALIM'

Canpolat, açıklamasında, "Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi olarak bugün Aydın İl Başkanlığı'mızda yaptığımız istişare toplantısı sonrası Aydın'daki seçim çadırımızı toplama kararı aldık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Temel'in, Efeler İlçe Belediye Başkan adayımız Yunus Kıran'ın ve Osmanlı Ocakları İl Başkanımız Aykut Özsu'yun almış olduğu kararı Genel Başkanları olarak buradan ifade etmek istiyorum. Bizler büyüyen Türkiye'nin önünde bir engel olmayacağız. Aydın'ımızı daha güzel yarınlara ulaştırmak ve Aydın'a gerçekten ışık tutmak adına sayın Cumhurbaşkanımızın Aydın'da elini kaldırmış olduğu adayı destekleme kararı aldık. Türkiye zor günlerden geçiyor. Küresel güçlerin önünde diz çökmeyen devlet büyüklerimizin yanında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Bizler bu kararı Aydın'da birlikteliği sağlamak, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan herkesi bir araya toplamak için aldık. Gelin bu kardeşliğe hep beraber ortak olalım. CHP'li, MHP'li, AK Partili şu partili, bu partili demeyelim, sayın Cumhurbaşkanımızın elini kaldırıp Aydın'a ve diğer illere layık gördüğü adaylarımıza destek olalım. 'Aydın kazansın, Türkiye kazansın'. Biz bir ve beraber olalım. Desteğimizi sayın Cumhurbaşkanımızın elini kaldırmış olduğu Mustafa Savaş'tan yana kullanıyoruz" dedi.

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