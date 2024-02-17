Memleket Partisi'nin aday tanıtım toplantısı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla Eyüpsultan'da gerçekleştirildi.

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Cüneyt Oğuz olarak açıklandı.

CHP'YE TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik konuşan İnce, "Yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekili verdiler. Onlardan biri İstanbul milletvekili Saadet Partisi'nden ve şimdi İBB Adayı, CHP listesinden seçilmiş; 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçti diyor'. Ne yaptığınızı gördünüz mü? Ben uyardım sizi." dedi.

CHP'nin yerel seçim stratejisine de tepki gösteren İnce, "Şimdi adayları belirlerken eş dost ahbap diye belirlediler. Bakın CHP'de bir gelenek var. Bir parti içi iktidar bir de parti içi muhalefet vardır. Parti içi iktidar benim bildiğim, 40 yıldır seçim gününü düşünür. Seçimi kazanmak için uğraşır. Parti içi muhalefet ise seçimden bir gün sonrayı düşünür. Bu hep böyleydi, ilk kez değişti CHP. Parti içi iktidar seçimden bir gün sonrayı düşünüyor yani diyor ki nasıl olsa kaybedeceğiz ama Çankaya, Beşiktaş, Karşıyaka, Kadıköy'ü sağlam yerlere bizim çocukları yerleştirelim, nasıl olsa kaybedeceğiz diyor. En tehlikeli kafa bu kafa." diye konuştu.