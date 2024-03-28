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Partisinin miting saatini DEM Parti'ye sattığını söyleyen CHP'li aday AK Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AA28 Mart 2024 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Partisinin miting saatini DEM Parti'ye sattığını söyleyen CHP'li aday AK Parti'ye geçti
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AK İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Soyugüzel, bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından çekildiğini ve partiden istifa ettiğini söyledi.

Bugün düzenleyeceği mitingin saatinin bilgisi dışında değiştirildiğini iddia eden Soyugüzel, "Bu memleket hepimizin. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'ı desteklemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız. AK Parti teşkilatıyla omuz omuza pazar günü yapılacak seçimi kazanacağız. Her zaman devletimizin milletimizin yanında yer alacağız. Güçlüyüz, kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı şekilde çalışacağız. Yolumuz, bahtımız açık olsun." diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti'ye katılarak Nesrullah Tanğlay'a destek verdiği için Soyugüzel'e teşekkür etti.

CHP'nin adayı partisini topa tuttu: Kirli bir oyunla DEM Parti'ye satılmış

Seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirten Bedirhanoğlu, "Hem Selim Bey'e hem de ailesine gönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti'nin farkı budur. Partide hizmet verenlere, partisinin gönüldaşlarına hiçbir zaman yanlış yapmamış, gizli planlar içinde olmamıştır. Her zaman samimiyetle halk için siyaset yapan, birilerinin planlarının parçası olmayan bir partidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de Soyugüzel'in dün yaşadığı sıkıntının ardından AK Parti ile hareket etmek, partiye katılmak ve adayları olan Tanğlay'ı desteklemek istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.

Köstekçi, "Bu, bize şeref ve güç vermiştir. Soyugüzel'e, ailesine ve teşkilatına hoş geldiniz diyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir başarı ve kazanım getirecektir." dedi.

Tanğlay da Soyugüzel'le akraba olduklarını dile getirerek, "Bitlis'te kirli oyunları, kapalı kapılar arasında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes görüyor. CHP'nin miting saati DEM Parti'ye verildi. Kapalı kapılar arasında maddi pazarlıklar yapılarak bu verildi. Yani bu, CHP ve DEM Parti'nin bütün Türkiye'de, bütün il ve ilçelerde yapmış olduğu ittifakın aşikar olduğunun en büyük belgesidir. Bundan dolayı da halkımızdan hizmete ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek vermelerini rica ediyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahı hizmet yolculuğuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı burada bulunanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Köstekçi, Soyugüzel'e AK Parti rozetini taktı.

Toplantıya, eski AK Parti Bitlis milletvekili Vahit Kiler, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ve partililer katıldı.

Soyugüzel, dün CHP Bitlis İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, "İlçe Seçim Kurulunda yapılan kurayla 28 Mart'ta 13.00-15.00 saatleri arasında belirlenen miting saatlerimiz ne yazık ki kirli bir oyunla kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olup CHP tarafından para karşılığında DEM Parti'ye satılmıştır." iddiasında bulunmuştu.

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