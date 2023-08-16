'Partiye 1 milyon harcadım' itirafı: Mevzu var ama terbiyem elvermiyor

28 Mayıs seçimlerinde CHP ile yaptığı gizli pazarlık ile gündeme gelen Zafer Partisi'nde sular durulmuyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda partiden istifa eden kurucusu üye Ankara İl Başkanı Neslihan Irvana, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Zafer Partisi Kurucusu ve Ankara İl Başkanı Neslihan Irvana Temmuz ayında istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin yaptığı açıklamada Zafer Partisi'nin savunduğu duruş, görüş ve ideolojisi anlamında bir uyuşmazlığının olmadığını, partiden koparan olayın yönetimsel sıkıntılar olduğunu belirtip bir dernek kuracağını açıkladı.

"3 YILDA SANIRIM 1 MİLYON 750 BİN TL PARTİYE HARCADIM"

Neslihan Irvana, Zafer Partisi'nden istifasından yaklaşık 20 gün sonra yine sosyal medyadan "Belki beni suçlayanlar vardır" diyerek neden istifa ettiğinin detaylarını paylaştı. Irvana, sosyal medya platformu Twitter-X'den yaptığı açıklamada şu iddiada bulundu: Bilinsin diye yazacağım çünkü insanlar acımasız ne yaşadın vs sorgulamadan yargılıyorlar. 3 yılda sanırım 1 milyon 750 bin TL partiye harcadım. Kira çaycı maaşı bayrak org masrafları vs. Bu kadar parasını geçtim bin 200 günümün öğlen 13.00 akşam 19.00 arası parti için çalışarak harcadım.

"LAF ÜRETEN ADAMLAR KADAR KIYMETİN OLMADI"

Sözlerine devam eden Irvana, "Bir sistem oturttum ama partiye bir damacana su almayan Seyit Yücel, Dr Lütfü Şahsuvaroğlu ve Cezmi Polat gibi laf üreten adamlar kadar kıymetli olamadım. Ve bu üçlü laf üretip iş üretmeyenlere hoca sahip çıktı. O yüzden tüm inancımın kaybolmasına sebep Ümit Özdağ'dır" dedi.

"PARTİYE BİR GRAM FAYDASI OLMAYAN ADAMLARA..."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için Irvana şu iddialarda bulundu: "Partiye bir gram faydası olmayan adamlara, benim gibi hem para hem emek harcayan insanlara yeğledi. O yüzden bu işin de fos olduğunu anladım. Emin olun siyasi olup da lağım çukurunda olmayan yok."

"MEVZU VAR AMA TERBİYEM ELVERMİYOR"

Açıklamalarını sürdüren Irvana, iddialarını sürdürerek "Bizim parti ile ilgili belden aşağıda mevzu var ama terbiyem elvermiyor. 3 yıllık siyasi tecrübemde şunu gördüm liderlerin hepsi tek adam olma egosunda. Hâlbuki ekip çalışmasına daha önce şahit olmuş olsalar. Ekibimden bir arkadaşı öne çıkarmanın benden bir şey almadığı, aksine değerleriyle bana kattıklarını keşke görselerdi" şeklinde yazdı.

"O YÜZDEN EGOLARININ KURBANLARI OLUYORLAR HEPSİ"

Son olarak Irvana şu ifadelerle sözlerini bitirdi: "Bunu tecrübe etmemişler. O yüzden egolarının kurbanları oluyorlar hepsi. Bu manzaraya karşı seyreden gerçekten olanı biteni anlayan için olayı yorumlamak çok basit hale geliyor. Sizden farklı özellikleri olan yetenekli insanlara alan tanıyın. Her şeyi kendiniz yapamazsınız! Olay bunu görmekte..."