Pasaport ve sürücü belgesi başvuruları e-Devlet'ten sorgulanabilecek
Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu e-Devlet'ten sorgulanabilecek.
- AA
www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.
Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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