Pasifik'te hedeflere ''kinetik'' tehdit! ABD 5 günde 5 tekne vurdu

ABD ordusunun son 5 günde Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdıklarını iddia ederek saldırı düzenlediği tekne sayısı 5'e yükseldi. Dün vurulan hedefe 'öldürücü kinetik saldırı' düzenlendiği kaydedildi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:44
ABD Güney Saha Komutanlığından (SOUTHCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında kurulan görev gücünün dün bir tekneyi hedef aldığı belirtildi.

Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, hedefe "öldürücü kinetik saldırı" düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, teknedeki 3 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği, ABD ordu mensuplarının ise zarar görmediği bilgisi verildi.

Bu saldırıyla birlikte ABD'nin 11 Nisan'dan bu yana Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ederek hedef aldığı tekne sayısı 5'e çıktı.

- "GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı.

ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sakarya'da korku dolu saatler: Film gibi çatışma anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

