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Paşinyan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesine hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemin törenine katılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ayaküstü sohbet etti. Paşinyan'ın Türkiye'deki törene katıldığı ve Aliyev'le görüştüğü için Ermenistan'daki muhalifler tarafından hain ilan edildiği belirtildi.

4 Haziran 2023 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Paşinyan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesine hazmedemediler
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayaküstü görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'ne 50'si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere, toplam 81 ülkeden 100'e yakın yabancı konuk katıldı.

Törene katılanlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aliyev, Paşinyan ve Binali Yıldırım bir araya geldi. Ayaküstü bir görüşme gerçekleşti.

KÜLLİYE'DEKİ KARE SONRASI PAŞİNYAN ÜLKESİNDE HAİN İLAN EİLDİ

CNN Türk canlı yayınında yorum yapan gazeteci Zafer Şahin konuyla ilgili şu bilgileri aktardı;

Gazeteci arkadaşaım bir bilgi iletti; Paşinyan Türkiye'deki törene katıldığı ve Aliyev'le görüştüğü için ülkesindeki muhalifler tarafından hain ilan edilmiş.

PAŞİNYAN "DAĞLIK KARABAĞ'I AZERBAYCAN'IN BİR PARÇASI OLARAK TANIMAYA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bakü'nün Ermeni nüfusunun güvenliğini sağlaması şartıyla Dağlık Karabağ bölgesini Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız" demişti.

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