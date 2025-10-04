İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

Paşinyan'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı kitabı okudu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını okuduğunu duyurdu.

4 Ekim 2025 Cumartesi 14:14
Paşinyan'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı kitabı okudu
Hakobyan, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kitabı okuyup bitirdiğini belirten Hakobyan, bilimsel çalışmalarına paralel olarak okuduğu için biraz uzun sürede bitirdiğini kaydetti.

Hakobyan, "Eminim ki Ermenistan'daki uzmanlar kitabı yayımlandıktan hemen sonra okumuşlardır. Uluslararası ilişkiler konularına ilgisi olmayan ama komşu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ne yazdığını merak edenler için söyleyeyim: Kitap, BM'nin yapısının değiştirilmesi, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yetkilerinin gözden geçirilmesi ve örgütün çağımızın meydan okumalarına yanıt verecek gerçek araçlarla donatılması hakkındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabındaki "Dünya beşten büyüktür" vurgusuna dikkati çeken Hakobyan, eserde açlık, göç ve mülteci sorunları gibi küresel insani meselelere dair verilere de yer verildiğini belirtti.

Hakobyan kitapta, dünyada 820 milyon insanın açlık koşullarında yaşadığı, 260 milyon göçmenin bulunduğu, 80 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiği ve yaklaşık 25 milyon mültecinin olduğu gibi bilgilerin de yer aldığını aktardı.

