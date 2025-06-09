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Pastanede dehşet! Genç çalışanın burnu ısırılarak koparıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir pastanede yaşanan kavgada genç çalışan vahşice saldırıya uğradı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA9 Haziran 2025 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
Pastanede dehşet! Genç çalışanın burnu ısırılarak koparıldı
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İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, bir pastanede çıkan kavga sonucunda 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı.

Olay, önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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