  • Pastanedeki kavga faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Pastanedeki kavga faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 07:26 - Güncelleme:
Pastanedeki kavga faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede, iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışanı Elif Kılıç'ın (32) yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Kerim Üre, olay yerinden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
