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Pastaneye gitmek için sokağa çıkma yasağını deldi, hırsızlıktan başı belaya giriyordu

Adana'da polis tarafından hırsızlık şüphelisi sanılarak kovalamaca sonucu yakalanan kişinin, yiyecek satın almak için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan V.D'ye para cezası uygulandı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:39
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde, iki şüphelinin ellerinde plazma televizyon ve bazı malzemelerle koştuğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, hırsızlığın bir kuru yemişçide meydana geldiğini tespit etti.

- YAKALANINCA HIRSIZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarında araştırma yaptıkları sırada, bir şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Koşarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli V.D. ile ilgili araştırma yapan ekipler, bu kişinin pastaneden yiyecek satın almak için dışarı çıktığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan V.D'ye para cezası uygulandı.

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