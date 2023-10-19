Pastırma yazı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için turuncu 1 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. Öte yandan yarından itibaren artacak sıcaklıkla "pastırma yazı"nın beklendiği açıklandı.

"PASTIRMA YAZI YAŞANACAK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. yarından itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün "pastırma yazı" yaşanacak." bilgisini verdi.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da hava yeniden açıyor, sıcaklık 21 derece. Sonraki günler yaz havasında geçecek.

Başkent'te artık güneş görülüyor, Ankara öğle 18, gece 8 derece. İzmir güneşli 24, Bursa 21, Antalya 26 derece.

Marmara'da Perşembe güneş görülecek, rüzgar duruluyor. Edirne ve Balikesir 22, Kocaeli 21 derece. Cumadan itibaren lodosla sıcak hava geliyor.

Ege'de rüzgar hafif, hava açık. Sıcaklık hızla artıyor, hafta sonu yaz geri gelecek.

Manisa ve Muğla 24, Afyon 17, Bodrum 25 derece.

İç Anadolu'da erken saatleride hava kapalı, öğleden itibaren ise güneş daha fazla görülecek.

Sivas-Kayseri kesiminde sabah hafif yağış var. Konya ve Sivas 16, Eskişehir 19 derece.

Akdeniz'de Adana bölümü ve Güneydoğu'da yağmur kısa süreli olarak sürüyor. Mersin 27, Kahramanmaraş 25 derece. Diyarbakır, Mardin tarafındaki kuvvetli sağanaklar öğleden sonra kesilecek. Diyarbakir 19, Gaziantep 22 derece.

Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağış şiddetli. Yaylalarına kar da yağacak. Batı Karadeniz'de ise yağış kesiliyor. Bolu 19, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da sağanak geçişleri devam ediyor, Van ve Hakkari'de su baskınları oluşabilir. Erzurum 10, Malatya 19 derece.

DOĞU KARADENİZ'E TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il turuncu 1 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Artvin, Rize ve Trabzon için turuncu kod, Giresun için sarı kodlu uyarı verildi.