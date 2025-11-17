İSTANBUL 20°C / 16°C
17 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

Pastırma hastanelik etti: 5 kişi zehirlendi, ikisi gözetim altında

Niğde'de pastırma tüketen 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 3 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu belirtildi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Pastırma hastanelik etti: 5 kişi zehirlendi, ikisi gözetim altında
Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şikayet öncesinde pastırma tükettikleri belirlenen O.K., B.K., A.E.T., M.K. (77) ve C.U'nun zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu ifade edildi.

Açıklamada, durumun besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Ağır durumda olan herhangi bir hastanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hastaneye başvuran 3 kişinin taburcu edildiği, B.K ve A.E.T'nin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

