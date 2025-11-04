İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
  • Pastırma sıcaklarına veda! Gök gürültülü sağanak geliyor
Güncel

Pastırma sıcaklarına veda! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji, sıcaklıkların 4 derece düşeceğini ve Marmara, Ege, Karadeniz ile İç Anadolu'da hafta sonuna kadar sürecek gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

4 Kasım 2025 Salı 14:16
Pastırma sıcaklarına veda! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı güncel haritaya göre sağanak yağışlar yarın başlıyor. Özellikle cuma günü yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Cuma gününden bu yana etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların, bugünden itibaren düşmeye başlayacağı bildirildi.

Yarın ve önümüzdeki günlerde ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR MARMARA'DAN GİRİŞ YAPIYOR

Bugün, Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

34 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Yarın başlayacak olan sağanak yağışlar etkisini artırarak devam edecek. Özellikle Cuma günü için İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde yağış uyarısı verildi. Cuma günü sağanak yağış beklenen iller; Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Sakarya, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Artvin, Erzurum ve Ardahan

