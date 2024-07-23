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Patates tarlasından gelen sudan içen koyunlar telef oldu

Kırşehir'de, 69 yaşındaki Ali Akkuş'a ait mandıradaki 60 küçükbaşın, patates tarlasından gelen sudan içip zehirlendiği iddia edildi.

DHA23 Temmuz 2024 Salı 16:38 - Güncelleme:
Patates tarlasından gelen sudan içen koyunlar telef oldu
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Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kortulu köyünde bir mandırada meydana geldi. Bölgede 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ali Akkuş'un 60 küçükbaşı, patates tarlasından akan sudan içtikten bir süre sonra öldü.

Akkuş'un ihbarı üzerine gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, patates tarlasındaki sudan numune alarak incelemeye gönderildi.

"BİR KÜÇÜKBAŞIN ZARARI 10-15 BİN LİRA"

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan, mandıra sahibi Ali Akkuş'u ziyaret etti. Doğan, bölgede üretimi yapılan patatesin dronla ve makine ile ilaçlaması sonucu suya karışan ilaçtan zehirlenmeler yaşandığını ifade etti.

Doğan, "Bugün bir küçükbaş hayvanın üreticimize zararı 10-15 bin TL gibi ciddi rakamlardır. Konunun takipçisi olacağız ve üreticilerimiz için gerekli iş ve işlemleri yapacağız. Konu ile ilgili gerekli araştırmayı konunun muhatabı bütün kurumlardan talep etmekteyiz" dedi.

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