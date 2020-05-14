Patenli gençlerin tehlikeli oyunu hayrete düşürdü

IHA 14 Mayıs 2020 Perşembe 09:47 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 09:47

Antalya’da daha çok toplu ulaşım araçlarının arkasına tutunarak yaptıkları yolculuklarla gündeme gelen patenli gençler, Antalya caddelerinde diğer araçların arasında hızla seyreden bir otomobilin arkasında görüntülendi. 100.yıl bulvarı üzerinde saatteki hızı yaklaşık 80 kilometre olan otomobilin arkasına tutunarak ölüme adeta davetiye çıkaran gençleri görenler cep telefonlarına sarıldı. Patenli gençleri görüntüleyen otomobilin bile yetişmekte zorlandığı gençlerin tutunduğu otomobil hızla yoluna devam ederken iki gencin de yolculukları aynı araçla devam etti. Yürekleri ağızlara getiren olay istenmeyen bir olay yaşanmadan sona erdi.