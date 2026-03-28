  Patlama sonucu 2 bina çökmüştü: İki yaralı daha taburcu oldu
İstanbul Fatih'te 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 10 yaralıdan 6'sı tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Hastanede tedavileri devam eden 4 kişinin durumunun takip edildiği öğrenildi.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
İstanbul Fatih ilçesinde yaşanan patlama ve ardından 2 binanın çökmesiyle sonuçlanan olayda tedavi süreçleri devam eden yaralılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan kişilerden 2'sinin daha taburcu edilmesiyle birlikte iyileşen yaralı sayısı 6'ya ulaştı.

2 YARALI DAHA TABURCU EDİLDİ

Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi altına alınanlardan 2'si daha taburcu edildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokağı'nda bulunan 2 binanın çökmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha tedavisi tamamlandı.

Böylece toplam 6 kişi taburcu edilirken 4 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

PATLAMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokağı'nda 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'si 23 Mart'ta, 2'si 25 Mart'ta tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
