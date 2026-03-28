Patlama sonucu 2 bina çökmüştü: İki yaralı daha taburcu oldu

İstanbul Fatih ilçesinde yaşanan patlama ve ardından 2 binanın çökmesiyle sonuçlanan olayda tedavi süreçleri devam eden yaralılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan kişilerden 2'sinin daha taburcu edilmesiyle birlikte iyileşen yaralı sayısı 6'ya ulaştı.
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokağı'nda 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'si 23 Mart'ta, 2'si 25 Mart'ta tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edilmişti.