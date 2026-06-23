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Patlamada 13 kişi hayatını kaybetmişti... Türkiye'den Katar'a taziye mesajı

Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek Katar halkına taziyelerini iletti.

AA23 Haziran 2026 Salı 00:53 - Güncelleme:
Patlamada 13 kişi hayatını kaybetmişti... Türkiye'den Katar'a taziye mesajı
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Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir gaz tesisinde meydana gelen patlama, ağır bir bilançoyla sonuçlandı. Teknik arıza kaynaklı olduğu belirlenen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken 66 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yazılı bir taziye mesajı yayımladı ve Katar halkına başsağlığı diledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KATAR'A TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

RAS LAFFAN'DAKİ PATLAMADA 13 CAN KAYBI, 66 YARALI

Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti.

Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti.

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