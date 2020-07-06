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  • Patlamada aranan 7. kişinin Ercan Ateş olduğu DNA testiyle kesinleşti
Güncel

Patlamada aranan 7. kişinin Ercan Ateş olduğu DNA testiyle kesinleşti

Patlamada aranan 7. kişinin Ercan Ateş olduğu kesinleşti. DNA ile tespit edildi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:00
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