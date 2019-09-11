Patlayan cep telefonu bacağını yaktı

Olay, Sincik ilçesi Söğütlübahçe köyünde meydana geldi. Akşamdan telefonunu şarja takan ve sabah işe giderken telefonu şarjdan çıkartan Hasan Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefon patladı. Bataryadan kaynaklandığı sanılan patlamada Hasan Öner’in sağ bacağı zarar gördü. Bacağı parçalanan ve yanan Öner’in pantolonu delindi. Öner, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Sincik Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Hasan Öner, “Gece telefonumu şarja koymuştum. Sabah kalkıp işe giderken cep telefonunu şarjdan çıkartarak cebime koydum. Dışarı çıktığım esnada büyük bir görüntüyle telefonum patladı. Patlamanın etkisiyle bacağımda yanıklar oluştu” dedi.

Hasan Öner, daha önce de televizyonda buna benzer bir olayı duyduğunu belirterek “Vatandaşlara tavsiyem cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar. Bir de şişmiş bataryaları kullanmasınlar” şeklinde konuştu.

Öner’in tedavisinin tamamlanmasının ardından tabucu edildiği öğrenildi.