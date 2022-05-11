İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle onlarca metre havaya fışkıran tazyikli suyun yolu "göle" çevirmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bahçeşehir'den TEM Otoyolu'na bağlanan yol kenarındaki ağaçlık alandaki isale hattında dün belediye ekipleri çalışma yaptı. Sabah saatlerinde hattaki vanalardan birinde meydana gelen arıza nedeniyle boru patladı. Tazyikle 10 metrenin üzerine fışkıran su yolu göle çevirdi.

Olay yerindeki A Haber ekibi, patlamanın 03:45'te meydana geldiğini ve bildirilmesine rağmen İSKİ'nin çok geç müdahale ettiğini söyledi. Trafikte kalan vatandaşlar, İSKİ ekiplerinin saatler sonra geldiğini belirterek, isyan etti. Ekiplerin suyun fışkırmasının durduramadığı anlar canlı yayına yansıdı. Arıza bazı ilçelerde su kesintilerine neden oldu..



Sular altında kalan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.

Basınçla metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, çevreden de görüldü.

Sabah saatlerinde meydana gelen ve sürücülere zor anlar yaşatan olay üzerine İSKİ ekipleri bölgede iş makinesiyle çalışma başlattı.

Bu arada, bölgedeki bazı mahalleler ile Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki bazı yerlerde su kesintisinin yaşandığı öğrenildi.

Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde, metrelerce yükselen tazyikli suyun sürücülere yaşattığı zor anlar görüldü.

03:45'TE PATLAMIŞ!

İSKİ borusunun 03:45'te patladığı ve bildirilmesine rağmen müdahale edilmediği belirtildi. Saatlerce akan su yolları göle çevirip trafiği kilit noktasına getirirken, vatandaşlar isyan etti.

SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ

Trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, "İstanbul'un durumu bu, 2 saattir yoldayız. Kuyruk Beylikdüzü'ne kadar ulaşmış" diye tepki gösterdi.

GÖKSU: GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL...

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Twitter hesabından ilgili haberi alıntılayarak, "Geçmiş olsun İstanbul..." diye yazdı.