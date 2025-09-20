Patricia Cortes: Türkiye'ye çok müteşekkiriz

Başkent Bogota'daki TMV ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Bursları Tanıtım Etkinliği'ne, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü Patricia Cortes, TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dr. Nestor David Medina, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında, Türk üniversitelerinin yabancı öğrencilere sunduğu imkanlar tanıtıldı. Türkiye ve Türk kültürü üzerine söyleşiler, mezun bursiyerlerin tecrübe paylaşımları ve soru-cevap oturumları yapıldı.

Büyükelçi Sun, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye Bursları'na Kolombiya'dan katılan öğrenci sayısının, her geçen yıl arttığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Bursları'nın önemine vurgu yapan Sun, "Türkiye bursiyerleri, Türk dilini ve kültürünü öğrenerek sadece kendi ülkelerinin değil, aynı zamanda ülkemizin de fahri elçileri haline geliyor. Türk ve Kolombiyalı toplumlar arasındaki bağları kuvvetlendiriyorlar." dedi.

- "ÜLKEMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER"

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü Cortes ise Türkiye'ye teşekkür ederek, "Öğrencilerimize böylesine kıymetli ve fırsatlarla dolu bir imkanı sağladığı için Türkiye'ye çok müteşekkiriz. Dışişlerinde çok sayıda meslektaşımız bu burslardan faydalandı. Eminim ki öğrencilerimiz Türkiye'de başarılı olacak, ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler." diye konuştu.

TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Elgün de Türkiye Bursları'nın iki ülke arasında bir eğitim ve kültür köprüsü vazifesi gördüğünü ifade etti.

- TÜRKİYE BURSLARI MEZUNLARI

Türkiye Bursları mezunu Jessica Calderon ise Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirterek, "Orada edindiğimiz bilgi ve beceriler profesyonel yaşamımızda yeni yollar açtı. Hepimiz Türkçe öğrenme fırsatı bulduk. Şimdi Kolombiya'nın kalkınması için çalışıyoruz." dedi.

Andrea Leon da Türkiye'de geçirdiği 5 yıl boyunca Türk kültürüne hayran kaldığını aktararak, "Türklerin yanında kendimi her zaman evimde hissettim. Orada edindiğim arkadaşlarım artık ailem gibi." diye konuştu.

- "FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMAK VE ÖĞRENMEK BENİM İÇİN EŞSİZ BİR FIRSATTI"

Maria Fernanda ise Türkiye'de eğitim almanın kendisine büyük bir sorumluluk kazandırdığını anlatarak, "Farklı kültürleri tanımak ve öğrenmek benim için eşsiz bir fırsattı. Türkiye hükümetinin sunduğu bu imkan hayatıma yön verdi." şeklinde konuştu.

Dr. Medina da doktora eğitimi için Türkiye'ye gittiğini hatırlatarak, "Ailemi ve işimi geride bıraksam da orada kendimi evimde gibi hissettim. Bu program için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.