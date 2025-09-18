Patrik'in ziyareti rahatsız mı etti? Türkiye'ye ''zulüm'' iftirasına sert tepki

Fener Rum Patriği'nin "Türkiye'deki Hıristiyanların zulüm gördüğü" sözlerine Ermeni Vakıflar Birliği ve Türk Ortodoks Topluluğu'ndan tepki geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bartholomeos, Trump ile Oval Ofis'te özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Bartholomeos, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizi, Ekümenik Patrikhane'yi, Türkiye'de kalan az sayıdaki Hıristiyan'ı, karşılaştıkları zorlukları, sıkıntıları, zulümleri ve tüm bunlara rağmen hayatta kalıp misyonumuzu sürdürmeyi ilgilendiren konuları ele aldık" dedi.

Bartholomeos'un Türkiye'de yaşayan Hıristiyan toplumu için 'zulüm görüyor' açıklaması azınlık cemaatlerinin de tepkisine yol açtı.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Zulüm kelimesini yanlış ve çok ağır buluyorum." dedi.

DEVLET HEP YANIMIZDA

Şirinoğlu, şunları söyledi: Türkiye'de hali hazırda azınlık cemaatleri ile ilgili çok güzel gelişmeler oluyor. Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sıfırdan inşa edilen ilk kilise olma özelliğini taşıyor. Kiliselerimiz ve okullarımız onarılıyor. Bunlar eğer zulümse takdiri cemaatlere bırakıyorum. Türkiye'de azınlıklara zulüm şeklinde bir uygulamayı kesinlikle görmedik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konularda hassas ve duyarlı.

AÇIKÇA YALAN SÖYLENİYOR

Türk Ortodoks Topluluğu da Bartholomeos'un sözlerine X hesabından, "Sosyal medya hesaplarımızdan on binlerce beğeni ve destek yorumu alıyoruz. Türk milleti var olsun. Bunlar olurken, Fener Rum Başpapazı, 'Türkiye'deki Hıristiyanlar zulüm görüyor' demiş. Açıkça yalan. Takdir büyük Türk milletinindir" açıklamasında bulundu.

İBADETHANELER RESTORE EDİLDİ

Taksim Surp Harutyun Kilisesi Mayıs 2025'te restore edilerek ibadete açıldı. Ekim 2023'te sıfırdan yapılan Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Temmuz 2020 Sumela Manastırı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Mayıs 2018 zemininde kayma yapısında çürüme meydana gelen Demir Kilise restore edilerek Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Bartholomeos'un, Kudüs Patriği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "emanname" belgesi sunduğu ziyaretinin ardından "zulüm" çıkışı yapması dikkat çekti.

