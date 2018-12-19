Patriot nedir? Ne işe yarar? Patriot'un özellikleri nelerdir? Patriot mu? S400 mü?

Patriot (Phased-Array Tracking and Intercept Of Target), Nike Hercules ve HAWK füzelerinin yerini alması amacıyla 1965'te ABD'li Raytheon firması tarafından geliştirilmeye başlandı. İlk atışı 1970'te gerçekleştirilen Patriot, o dönemde Amerikan Ordusu'nun öncelikleri dışında kaldı. Sonraki süreçte çalışmalarına devam edilen sistem, ancak 1983'te operasyonel olarak kullanılabildi.

Patriot, 1980'lerin sonunda balistik füzelere karşı hassasiyetinin arttırılmasının ardından ''MIM-104 PAC2'' olarak yeniden adlandırıldı. Bu yeni versiyonuyla füze, 1991 Körfez Savaşı sırasında Irak'ın fırlattığı Scud füzelerinden 45'ini düşürerek etkinliğini kanıtladı. Buna rağmen Amerikan ordusu, Patriot'un performansından memnun kalmadı ve 1992'de tüm bataryalarını yeniledi. Savaştan edinilen tecrübelerle de füze fırlatma rampaları, komuta merkezinin 10 kilometre ötesine konuşlandırılmaya başlandı.

2000'li yıllara gelindiğinde PAC2'nin modernize çalışmaları devam etti ve taktik balistik füzelere karşı GEM/T ve seyir füzelerine karşı GEM/C modelleri geliştirildi.

Azami uçuş süresi 170 saniye olan Patriot füzesi, Japonya'da Mitsubishi tarafından lisans altında üretiliyor. Füze bugün ABD ve Japonya dışında Almanya, Hollanda, İspanya, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Tayvan ve Yunanistan tarafından kullanılıyor.

Standart bir Patriot bataryası; bir radar sistemi, komuta kontrol merkezi, bir jeneratör grubu ve her birinde 4 füze konuşlu 5 adet fırlatma biriminden oluşuyor. Fırlatmanın hedef doğrultusunda gerçekleştirilme zorunluluğu olması nedeniyle sistemin fırlatma rampalarının muhtemel hedef yönlerine tertiplendirilmesi gerekiyor.

Yeni versiyonu MIM-104F Patriot PAC3

Amerikan Ordusu, kısa ve orta menzilli hedefler için teknik kabiliyetleri yeterli görülmeyen Patriot füzelerinin ilk versiyonlarına yönelik 1990'lı yılların ortasında MIM-104F PAC3 adı verilen yeni bir modernizasyon programı başlattı. Böylece ortaya çıkan PAC3, seleflerine göre daha gelişmiş aerodinamik yapısı ve daha hafif olan ağırlığı ile başlı başına yeni bir füze olarak savunma sektöründe yerini aldı.

Dörtlü fırlatma rampalarından ateşlenen PAC2'lere nazaran PAC3'ler, komuta merkezinden 30 kilometre uzağa mevzilendirilebilen 16'lı rampalara konuşlandırılıyor. Hedefini esas olarak çarparak imha etmesi amacıyla harp başlıksız tasarlanmasına rağmen PAC3, her biri 225 gram ağırlığında 24 tungsten parçacık saçarak manevra yapan hedefine karşı ölümcül bir duvar örüyor. Aktif radar ile donatılan füze, hedefe doğru seyri sırasında yerden komuta edilebiliyor.

Oldukça etkili bir sistem olan PAC3'ün en önemli dezavantajlarından biri, diğer Patriot versiyonlarında da görülen dikey fırlatma kabiliyetinin olmaması. Bu sistem, günümüzde ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Japonya, Kuveyt ve Tayvan tarafından kullanılıyor.

Güvenlik kalkanı oluşturuyor

Silah Sistemleri ve Askeri Doktrin Uzmanı Sami Atalan, soruları yanıtlarken, Patriot füzelerinin, konuşlandırıldıkları bölgedeki radarlar sayesinde füze tehditlerini tespit ederek hedefine ulaşmadan onları havada imha etmeye yarayan bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu söyledi.

Patriot füzelelerinin PAC1, PAC2 VE PAC3 olmak üzere 3 ayrı versiyonu olduğunu anlatan Atalan, Türkiye'ye getirilecek olanın büyük ihtimalle PAC2 olacağını belirtti.

PAC1 versiyonunun hantal ve eski versiyon olması nedeniyle artık çok kullanılmadığına işaret eden Atalan, onun yerine geliştirilen PAC2 füzelerinin, hem uçaklara hem de balistik füzelere karşı kullanılabildiğini kaydetti.

Atalan, PAC3'ün az sayıda ülkede bulunduğunu ve tamamen balistik füzelere karşı geliştirildiğini belirterek, ''PAC3'ler uçakları vuramaz, menzili 20 kilometre. Ama hedefteki füzeyi çok daha erken algılayıp vurabiliyor'' dedi.

Patriot füze sisteminde yaklaşık 200 personelin ve 40 araçlık bir konvoyun görev aldığını ifade eden Atalan, Patriot füzesinin ortalama maliyetinin 1,5 milyon dolar olduğunu söyledi.

Atalan, Türkiye'de Roketsan ve ASELSAN'ın da yeni jenerasyon Patriot füzelerinin bir çok kritik parçasını ürettiğini sözlerine ekledi.

Patriot PAC2 ve Patriot PAC3'ün özellikleri:

MIM-104 Patriot PAC2

Üreticisi Raytheon / ABD

Tipi Uzun Menzilli

Güdüm Sistemi TVM güdümlü

Harp Başlığı 84 kg parça tesirli yüksek infilaklı

Azami Etkili Menzili 80 km

Azami Etkili İrtifası 24.000 m

Sürati sesten 5 kat süratli

İtki Tipi Katı Yakıtlı Roket Motoru

Uzunluğu 5,30 m

Çapı 410 mm

Ağırlığı 900 kg

MIM-104F Patriot PAC-3

Üreticisi Lockheed Martin-Boeing / ABD

Tipi Kısa Menzilli

Güdüm Sistemi Aktif Radar Güdümlü

Harp Başlığı Harp Başlığı Yok

Azami Etkili Menzili 20 km

Azami Etkili İrtifası 15.000 m

Sürati 4,5 Mach

İtki Tipi Katı Yakıtlı Roket Motoru

Uzunluğu 5,2 m

Çapı 250 mm

Ağırlığı 318 kg

Patriot Ne demek?

Partiot'un kelime manası, vatansever kişi, yurtsever kimse manalarına geliyor.

Patriot mu? ve S400 mü?

S-400’ün özellikleri

Menzili 250 km

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km

Radar tespit mesafesi 600 km

İntikale hazırlık süresi 5 dakika

Patriot sisteminin özellikleri

Menzil 160 kilometre

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 45 kilometre

Radar tespit mesafesi 150 kilometre

İntikale hazırlık süresi 30 dakika

PATRIOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN MODİFİKASYONU

PAC-1

Radar sisteminin tarama açıları geliştirildi, program yazılımı iyileştirildi. Taktik balistik füzelere karşı etkinliği artırıldı.

PAC 2

Program yazılımında değişiklikler yapıldı, yeni ateşleyici fünye ve vurucu unsurlar monte edilen füzenin muharebe bölümündeki çalışmalar tamamlandı.

PAC-3

'Stels' teknolojisi kullanılarak fırlatılanlar da dahil olmak üzere taktik balistik ve kruz füzelerinin savaş başlıklarına önleme yapacak şekilde geliştirildi.

PAC-3 MSE

Patriot, yüksek güçlü motoru, geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ve mükemmelleştirilmiş navigasyon sistemiyle diğerlerinden ayrılıyor. PAC-3'e kıyasla menzil çapı bir buçuk kat artırıldı (füzenin mutlak özellikleri gizli tutuluyor).

S-400'LERİN MODİFİKASYONU

S-500 'Prometey' Füze Savunma Sistemleri

Uzun menzilli mobil füze savunma sistemi olup her türlü aerodinamik ve balistik hedefler için geliştirilmektedir.

Önleme Menzili

ABD'li muadili THAAD'ın 2-3 kat üzerinde

Uzaydan...

Öncelikli olarak yakın uzay alanındaki nesneleri imha etmek için geliştiriliyor

...çok düşük yüksekliklere kadar

Hedefler arasında yerden 5 metre mesafeye kadar kat edebilen 'Tomahawk' kruz füzeleri yer alıyor

Çoklu görev özelliği

Kompleks, operatif-taktik hava savunma sistemlerinin ve stratejik füze savunma sistemlerinin imkanlarını bir arada barındırır

Evrensellik

Sistem, Rusya Federasyonu'nda faal olan tüm hava savunma unsurlarını ortak enformasyon alanında entegre eder

Sürat

Belirlenen göreve göre, sistemin reaksiyon süresi dört saniyeyi aşmaz