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Patriot nedir? Ne işe yarar? Patriot'un özellikleri nelerdir? Patriot mu? S400 mü?

Patriot hava ve füze savunma sistemleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'ye satışına onay verildi. Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin ne olduğu, Patriot'un ne demek olduğu, Patriot'un özellikleri ve Patriot ve S400'ün arasındaki fark gibi sorular merak konusu oldu. ABD'nin Türkiye'ye satışını onayladığı Patriot nedir? Ne işe yarar? Ne demek? Patriot özellikleri nelerdir? ve Patriot mu? S400 mü? sorularına cevap vermeye çalıştık.

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Patriot (Phased-Array Tracking and Intercept Of Target), Nike Hercules ve HAWK füzelerinin yerini alması amacıyla 1965'te ABD'li Raytheon firması tarafından geliştirilmeye başlandı. İlk atışı 1970'te gerçekleştirilen Patriot, o dönemde Amerikan Ordusu'nun öncelikleri dışında kaldı. Sonraki süreçte çalışmalarına devam edilen sistem, ancak 1983'te operasyonel olarak kullanılabildi.
 
 
Patriot, 1980'lerin sonunda balistik füzelere karşı hassasiyetinin arttırılmasının ardından ''MIM-104 PAC2'' olarak yeniden adlandırıldı. Bu yeni versiyonuyla füze, 1991 Körfez Savaşı sırasında Irak'ın fırlattığı Scud füzelerinden 45'ini düşürerek etkinliğini kanıtladı. Buna rağmen Amerikan ordusu, Patriot'un performansından memnun kalmadı ve 1992'de tüm bataryalarını yeniledi. Savaştan edinilen tecrübelerle de füze fırlatma rampaları, komuta merkezinin 10 kilometre ötesine konuşlandırılmaya başlandı.
 
2000'li yıllara gelindiğinde PAC2'nin modernize çalışmaları devam etti ve taktik balistik füzelere karşı GEM/T ve seyir füzelerine karşı GEM/C modelleri geliştirildi.
 
 
Azami uçuş süresi 170 saniye olan Patriot füzesi, Japonya'da Mitsubishi tarafından lisans altında üretiliyor. Füze bugün ABD ve Japonya dışında Almanya, Hollanda, İspanya, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Tayvan ve Yunanistan tarafından kullanılıyor.
 
Standart bir Patriot bataryası; bir radar sistemi, komuta kontrol merkezi, bir jeneratör grubu ve her birinde 4 füze konuşlu 5 adet fırlatma biriminden oluşuyor. Fırlatmanın hedef doğrultusunda gerçekleştirilme zorunluluğu olması nedeniyle sistemin fırlatma rampalarının muhtemel hedef yönlerine tertiplendirilmesi gerekiyor.
 
Yeni versiyonu MIM-104F Patriot PAC3
 
Amerikan Ordusu, kısa ve orta menzilli hedefler için teknik kabiliyetleri yeterli görülmeyen Patriot füzelerinin ilk versiyonlarına yönelik 1990'lı yılların ortasında MIM-104F PAC3 adı verilen yeni bir modernizasyon programı başlattı. Böylece ortaya çıkan PAC3, seleflerine göre daha gelişmiş aerodinamik yapısı ve daha hafif olan ağırlığı ile başlı başına yeni bir füze olarak savunma sektöründe yerini aldı.
 
 
Dörtlü fırlatma rampalarından ateşlenen PAC2'lere nazaran PAC3'ler, komuta merkezinden 30 kilometre uzağa mevzilendirilebilen 16'lı rampalara konuşlandırılıyor. Hedefini esas olarak çarparak imha etmesi amacıyla harp başlıksız tasarlanmasına rağmen PAC3, her biri 225 gram ağırlığında 24 tungsten parçacık saçarak manevra yapan hedefine karşı ölümcül bir duvar örüyor. Aktif radar ile donatılan füze, hedefe doğru seyri sırasında yerden komuta edilebiliyor.
 
 
Oldukça etkili bir sistem olan PAC3'ün en önemli dezavantajlarından biri, diğer Patriot versiyonlarında da görülen dikey fırlatma kabiliyetinin olmaması. Bu sistem, günümüzde ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Japonya, Kuveyt ve Tayvan tarafından kullanılıyor.
 
Güvenlik kalkanı oluşturuyor
 
Silah Sistemleri ve Askeri Doktrin Uzmanı Sami Atalan, soruları yanıtlarken, Patriot füzelerinin, konuşlandırıldıkları bölgedeki radarlar sayesinde füze tehditlerini tespit ederek hedefine ulaşmadan onları havada imha etmeye yarayan bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu söyledi.
 
Patriot füzelelerinin PAC1, PAC2 VE PAC3 olmak üzere 3 ayrı versiyonu olduğunu anlatan Atalan, Türkiye'ye getirilecek olanın büyük ihtimalle PAC2 olacağını belirtti.
 
PAC1 versiyonunun hantal ve eski versiyon olması nedeniyle artık çok kullanılmadığına işaret eden Atalan, onun yerine geliştirilen PAC2 füzelerinin, hem uçaklara hem de balistik füzelere karşı kullanılabildiğini kaydetti.
 
Atalan, PAC3'ün az sayıda ülkede bulunduğunu ve tamamen balistik füzelere karşı geliştirildiğini belirterek, ''PAC3'ler uçakları vuramaz, menzili 20 kilometre. Ama hedefteki füzeyi çok daha erken algılayıp vurabiliyor'' dedi.
 
Patriot füze sisteminde yaklaşık 200 personelin ve 40 araçlık bir konvoyun görev aldığını ifade eden Atalan, Patriot füzesinin ortalama maliyetinin 1,5 milyon dolar olduğunu söyledi.
 
 
Atalan, Türkiye'de Roketsan ve ASELSAN'ın da yeni jenerasyon Patriot füzelerinin bir çok kritik parçasını ürettiğini sözlerine ekledi.
 
Patriot PAC2 ve Patriot PAC3'ün özellikleri:
 
MIM-104 Patriot PAC2    
Üreticisi     Raytheon / ABD
Tipi     Uzun Menzilli
Güdüm Sistemi     TVM güdümlü
Harp Başlığı     84 kg parça tesirli yüksek infilaklı
Azami Etkili Menzili     80 km
Azami Etkili İrtifası     24.000 m
Sürati     sesten 5 kat süratli
İtki Tipi     Katı Yakıtlı Roket Motoru
Uzunluğu     5,30 m
Çapı     410 mm
Ağırlığı     900 kg
     
MIM-104F Patriot PAC-3    
Üreticisi     Lockheed Martin-Boeing / ABD
Tipi     Kısa Menzilli
Güdüm Sistemi     Aktif Radar Güdümlü
Harp Başlığı     Harp Başlığı Yok
Azami Etkili Menzili     20 km
Azami Etkili İrtifası     15.000 m
Sürati     4,5 Mach
İtki Tipi     Katı Yakıtlı Roket Motoru
Uzunluğu     5,2 m
Çapı     250 mm
Ağırlığı     318 kg
 
Patriot Ne demek?
Partiot'un kelime manası, vatansever kişi, yurtsever kimse manalarına geliyor.
 
Patriot mu? ve S400 mü? 
 
 
S-400’ün özellikleri
 
Menzili 250 km 
Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km 
Radar tespit mesafesi 600 km 
İntikale hazırlık süresi 5 dakika
 
Patriot sisteminin özellikleri
 
Menzil 160 kilometre
Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 45 kilometre
Radar tespit mesafesi 150 kilometre
İntikale hazırlık süresi 30 dakika
 
PATRIOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN MODİFİKASYONU
 
PAC-1
 
Radar sisteminin tarama açıları geliştirildi, program yazılımı iyileştirildi. Taktik balistik füzelere karşı etkinliği artırıldı.
 
PAC 2
 
Program yazılımında değişiklikler yapıldı, yeni ateşleyici fünye ve vurucu unsurlar monte edilen füzenin muharebe bölümündeki çalışmalar tamamlandı.
 
PAC-3
 
'Stels' teknolojisi kullanılarak fırlatılanlar da dahil olmak üzere taktik balistik ve kruz füzelerinin savaş başlıklarına önleme yapacak şekilde geliştirildi.
 
PAC-3 MSE
 
Patriot, yüksek güçlü motoru, geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ve mükemmelleştirilmiş navigasyon sistemiyle diğerlerinden ayrılıyor. PAC-3'e kıyasla menzil çapı bir buçuk kat artırıldı (füzenin mutlak özellikleri gizli tutuluyor).
 
S-400'LERİN MODİFİKASYONU
 
 
S-500 'Prometey' Füze Savunma Sistemleri
 
Uzun menzilli mobil füze savunma sistemi olup her türlü aerodinamik ve balistik hedefler için geliştirilmektedir.
 
Önleme Menzili
 
ABD'li muadili THAAD'ın 2-3 kat üzerinde
 
Uzaydan...
 
Öncelikli olarak yakın uzay alanındaki nesneleri imha etmek için geliştiriliyor
 
...çok düşük yüksekliklere kadar
 
Hedefler arasında yerden 5 metre mesafeye kadar kat edebilen 'Tomahawk' kruz füzeleri yer alıyor
 
Çoklu görev özelliği
 
Kompleks, operatif-taktik hava savunma sistemlerinin ve stratejik füze savunma sistemlerinin imkanlarını bir arada barındırır
 
Evrensellik
 
Sistem, Rusya Federasyonu'nda faal olan tüm hava savunma unsurlarını ortak enformasyon alanında entegre eder
 
Sürat
 
Belirlenen göreve göre, sistemin reaksiyon süresi dört saniyeyi aşmaz
 

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