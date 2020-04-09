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İl müdür yardımcısının tepki çeken paylaşımına soruşturma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın, sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

09 Nisan 2020 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:50
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşanan olayın ardından Noğay’ı görevden aldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı çalışan bir il müdür yardımcısının sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir. Biz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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