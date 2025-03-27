İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0178
  • EURO
    41,2095
  • ALTIN
    3712.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Paylaşımı sonrası harekete geçildi! Turan Taşkın Özer'e soruşturma
Güncel

Paylaşımı sonrası harekete geçildi! Turan Taşkın Özer'e soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'sahte tanık' arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
Paylaşımı sonrası harekete geçildi! Turan Taşkın Özer'e soruşturma
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

  • Turan Taşkın Özer
  • soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.