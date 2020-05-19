19 Mayıs 2020 Salı 05:23 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 05:33

AK Parti tarafından hazırlanan 12 etik kuralını "Mesela karılarını dövüyorlar mı?" gibi sığ ve yakışıksız bir noktaya indirgeyen T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz'a ve ahlaki ilkeleri "Faşizmin iktidar ilişkisi" olarak nitelendiren Gazeteci Şirin Payzın'a tepkiler artıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın avukat eşi Şule Özdin Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun sosyal medya hesaplarından çirkin algı operasyonu yapan 2 isme sert tepki göstererek ayrımcı ve cinsiyetçi söylemlerle mücadele edeceklerini söylediler.

FATMANUR ALTUN: TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kadının, bir annenin ve onun nezdinde bütün toplumun bu şekilde incitilmesi nefret suçudur. Nefret suçlarına toplum olarak tahammülümüz kalmadı. Bütün kadın derneklerini ve hak mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarını bu ağır ihlali kınamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir kadının, bir annenin ve onun nezdinde bütün toplumun bu şekilde incitilmesi nefret suçudur. Nefret suçlarına toplum olarak tahammülümüz kalmadı. Bütün kadın derneklerini ve hak mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarını bu ağır ihlali kınamaya davet ediyorum. https://t.co/bKr7Muv00A — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) May 18, 2020

ŞULE ÖZDİN ÜNAL: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eşi Şule Özdin Ünal ise, "Şunu bilmenizi isterim ki ayrımcı, cinsiyetçi nefret dilinizle bir avukat olarak yasal yollarla sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya etik kuralları” konu başlığı sizin zihninizde “mesela karılarını dövüyorlar mıdır?” pespayeliğine nasıl evrildi? Eğer kötülük sıradanlaşıyorsa; her toplumsal konu gündeme geldiğinde bunu bir şekilde muhatabınızın özel hayatı ile ilişkilendirdiğiniz, düşmanı olduğunuz bir gruba saldırı aracına dönüştürdüğünüz, kişiselleştirdiğiniz için sıradanlaşıyor. Sözde kadın haklarını savunup kendi mahallenizden olmadığını düşündüğünüz kadınları aşağılayarak, nefret diliniz ve önyargınızla bunu siz yapıyorsunuz, başkası değil..." ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya etik kuralları” konu başlığı sizin zihninizde “mesela karılarını dövüyorlar mıdır?”pespayeliğine nasıl evrildi? Eğer kötülük sıradanlaşıyorsa; her toplumsal konu gündeme geldiğinde bunu bir şekilde muhatabınızın özel hayatı ile ilişkilendirdiğiniz, pic.twitter.com/aZCOHEwF7g — Şule Özdin Ünal (@suleounal) May 18, 2020

AK PARTİ'NİN 12 SOSYAL MEDYA KURALI



Açıklamada, sosyal ağlarda zarara yol açan sorunlar göz önünde bulundurularak belirlenen etik kurallar şu şekilde sıralandı:

- Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması

- Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması

- Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması

- İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi

- Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması

- İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması

- Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması

- Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması

- Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması

- Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi

- Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi

- Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.