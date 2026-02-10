Pazar ağları ''Avcı'' ile tek tek ifşa oldu! Yapay zeka destekli ilk operasyonda çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geliştirilen "Avcı" projesi ile 305 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Türkiye'de yapay zeka destekli ilk uyuşturucu operasyonu olma özelliğini taşıyan bu süreçte, "Avcı" uygulaması sayesinde dijital dünyadaki milyonlarca veri analiz edildi.

Yapay zeka algoritmaları; şüphelilerin polisiye tedbirlerden kaçmak için kullandığı yöntemleri, gizli kullanıcı adlarını ve şifreli yazışma kalıplarını çözümledi. Kendilerini gizlemek için sürekli kimlik bilgisi değiştiren ve 24 saat esasına göre faaliyet gösteren şüpheliler, "Avcı"nın radarına takılmaktan kurtulamadı.

ŞİFRELİ GRUPLAR VE REFERANSLI ÜYELİK SİSTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu, şebekenin işleyişine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, uyuşturucu arzını sağlamak amacıyla anlık mesajlaşma uygulamalarında "uçtan uca şifreli" kapalı gruplar kurdukları belirlendi.

Bu gruplara sadece özel davet veya referansla üye kabul edildiği, uyuşturucu sevkiyatının ise "güvene dayalı kurye ağı" üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Dijital platformlarda yönetici ve moderatör olarak görev yapan şahısların, yapay zeka destekli teknik takip sayesinde gerçek kimliklerine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda uyuşturucu ticareti yapılan 69 iletişim grubu, savcılığın talimatıyla yurt dışında bulunan şirketle iletişime geçilerek kapatıldı.

"Avcı" projesiyle kimlikleri ve adresleri belirlenen zanlılara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak uyuşturucu ile mücadelenin hem sahada hem de dijital mecralarda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, emniyet operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, operasyon öncesi Vatan Yerleşkesinde polislere talimatlarda bulunması görüntüde yer aldı.

Yıldız, polislere hitaben yaptığı konuşmada, gençliği korumanın milletin istikbalini korumak olduğunu belirterek, "Türkiye'de ilk yapay zekâ destekli operasyonla sosyal medyadaki uyuşturucu ağı çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ilimiz merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak; sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, yapay zekâ destekli analiz sistemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen operasyonlarda 305 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok, Siber Vatan'da saklanacakları alan yok, bir gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de İlk: Yapay Zekâ Destekli Operasyonla Sosyal Medyadaki Uyuşturucu Ağı Çökertildi��#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ilimiz merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak⬇️



▪️Sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti... pic.twitter.com/uwP8Luxntm — Selami YILDIZ (@selamiyldz3310) February 10, 2026

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilmişti.

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisiye tedbirlerden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları vurgulanan açıklamada, söz konusu grup ve kanallarda yönetici/moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıklarının anlaşıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, 346 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Operasyonda 305 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu grup ve kanalın erişim engeli ve kapatılmasıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı kaydedilmişti.

