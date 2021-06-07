07 Haziran 2021 Pazartesi 09:27 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:27

Pazar günü için devam eden sokağa çıkma yasağında toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme döneminde Cumartesi uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Yurt genelinde uygulanan karara göre yasak Pazar gününün tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Pazar günü otobüsler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı? İşte Pazar günü otobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarının faliyet durumu

PAZAR GÜNÜ OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü otobüsler ve diğer araçlarla ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla genelgede belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücü ve görevlileri de Pazar günü sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.

Pazar günü otobüsler, metrobüs, metro, dolmuş, taksi gibi araçlar sokağa çıkma yasağında da faliyette olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TOPLU TAŞIMA OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin şehir içi seyahatleri toplu ulaşım araçları ve özel araç kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır.

İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TURTİSTLER MUAF

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.