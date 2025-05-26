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Pazar yerine biber gazlı saldırı

İstanbul Bayrampaşa'da kimliği belirsiz bir kişi, kapalı pazar alanının havalandırmasına biber gazı sıktı. Gazın pazara yayılmasıyla esnaf ve vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansırken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

IHA26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Pazar yerine biber gazlı saldırı
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Olay, akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kapalı pazar alanın havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı. Sıkılan gaz kısa sürede tüm pazar alanına yayıldı. Gazdan etkilenen esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada gazın havalandırmadan yayıldığı tespit edildi. Gazın etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar ve esnaf tekrar pazar alanına dönerken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için başlattı.

Konu ile ilgili konuşan pazar esnafı Adem Arıcı, "Pazar esnafıyız. Çalışırken alt otoparktan biber gazı atıldığını söylediler. Bildiğimiz kadarıyla pazarda biber gazı yayıldı. Bütün esnaf, halk kendini dışarı attı. Gözlerimiz yaşarmaya başladı. Nedenini bilmiyorum. Olay sonrası ambulans ve polis ekipleri geldi. Şu anda koku az da olsa devam ediyor" dedi.

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