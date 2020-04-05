Pazar yerleri açık mı? Pazarlar saat kaçta kapanıyor?

05 Nisan 2020 Pazar 18:08 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 18:08

İhtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlar Pazar yerleri açık mı? Pazarlar ne zaman kurulacak? sorularını yoğun olarak araştırıyor. 81 ilin Valiliğine gönderilen yönetmenlikte pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceği bildirildi. Genelgeye göre, sosyete pazarlarıyla ilgili de bir karar çıktı. Peki pazar yerleri kapanacak mı? Pazarlar ne zaman ve saat kaçta kapanacak? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen pazar yerleriyle ilgili yeni yönetmeliğin detayları...

PAZARLAR AÇIK MI? PAZARLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ek genelgeye göre; mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak.

İşte pazar türlerine göre getirilen düzenleme ile ilgili detaylar...

Sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddeleri satılan tüm pazarların faaliyeti 27 Mart saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durduruldu.

Temel gıda ve temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.

PAZAR YERLERİ SAAT 19.00'DA KAPANACAK

Pazar ve satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması sağlanacak. Ayrıca pazar ve satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütecek; buna yönelik tebligatlar da pazar esnafına yapılacak.