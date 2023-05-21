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Pazar ziyaretinde İmamoğlu'na soğuk duş: Sonunda sizi İstanbul'da görebildik

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için şehir dışında mitingler düzenleyen Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşların 'Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür' sözleri dikkat çekti.

21 Mayıs 2023 Pazar 13:47 - Güncelleme:
Pazar ziyaretinde İmamoğlu'na soğuk duş: Sonunda sizi İstanbul'da görebildik
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14 Mayıs'ta sandık başına gidilerek oylar kullanıldı. Ancak seçim atmosferi son bulmadı. Cumhurbaşkanı adaylarının tek başına yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle ikinci turun kapısı aralandı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi siyasilerin de çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İSTANBUL'A GELDİ: PAZAR ZİYARETİNE ÇIKTI

Bilindiği üzere 14 Mayıs öncesi il il gezerek vaktinin çoğunu İstanbul dışında geçiren İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için mitingler yapmıştı. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın ilk turda yaşadığı hezimetin ardından belediye başkanı olduğu İstanbul'da sokağa çıktı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

İstanbul'da Tuzla semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı. Bir vatandaş o anlarda İmamoğlu'na, "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" dedi.

"SONUNDA SİZİ İSTANBUL'DA GÖREBİLDİK"

İmamoğlu ise bu sözlere, "Kaç çocuğunuz var?" sorusuyla tepki verdi. Vatandaş bu kez de, "İstanbul'dan başka her yerdesiniz, siz İstanbul'un başkanısınız" şeklinde cevap verdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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