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Pazarcı: 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Tuğrul Selmanoğlu’nun Atatürk için kullandığı mülteci sözüne sert tepki gösterdi. Pazarcı, 'Bu hakaret sadece Mustafa Kemal Atatürk’e değil, Türk milletinin büyük bir bölümüne yapılan hakarettir.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tuğrul Selmanoğlu katıldığı bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk için “Selanik göçmeni, mülteci” ifadesini kullandı. Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, kamuoyunun sert tepkisini çeken açıklamayı aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirdi. 
 
Atatürk’e çok haksızlık yapıldığını söyleyen Emin Pazarcı, “Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Milli Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kişidir. Bugün Atatürkçüyüm diyenler, Pontus tartışmasına girdiler. Bu tartışmayla ilgili bir meseleyi açtığınız zaman adeta sizi linç ediliyorlar.
 
Atatürk’ün Trabzon’da yaptığı konuşmayla herkese ilan ettiği bir şey var: ‘Artık Pontus’u canlandırmak, Pontus krallığını kurmak ve Ermenistan’ı kurmak hayalleri bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok edilmiştir.’ Bugün Pontus’tan bahsedenlere bakıyoruz, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye ortada geziyorlar. Atatürk’ü bu taraf da istismar ediyor öbür taraf da.” dedi.
 
“BU HAKARET HEPİMİZE YAPILDI”
 
Atatürk’e mülteci demenin cahillik ve saygısızlık olduğunu dile getiren Pazarcı, “Bu bir hakarettir, Atatürk Selanik kökenli bir kişidir. O zaman bunu ben de kendime hakaret sayarım. Çünkü benim babam Bulgaristan doğumludur, annem ise Yunanistan tarafından gelmektedir. O bölgeler Osmanlı topraklarıdır, Osmanlı bu toprakları kaybedince burada buluşmuşlar.
 
Bu hakaret sadece Mustafa Kemal Atatürk’e değil, Türk milletinin büyük bir bölümüne yapılan hakarettir. Bu insanlar Evlad-ı Fatihan’dır. Anadolu’nun en sağlam insanları, seçilerek fethedilen topraklara yerleştirilmiştir. İnsanları bu şekilde değerlendirmek bir cahillik, iki saygısızlık, üç hepimize yapılan hakarettir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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