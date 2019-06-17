Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Türkiye’yi ekrana kilitleyen AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu buluşmasını değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Emin Pazarcı, “Yayın boyunca Ekrem İmamoğlu’nun illüzyonlarını izledik. Doğruluğunu yüzde 100 bildiğimiz konularda bile yalan söyledi. Mesela valiye kullandığı ifadeleri reddetti, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi ama FETÖ’nün belediyeler imamına ihaleler verdiği ortaya çıktı.” ifadesini kullandı.

Dün akşam gerçekleşen ortak yayında moderatörün sorulması gerekenleri sormadığına dikkat çeken Emin Pazarcı, “Dün akşamki yayın kötü bir yayındı, moderatör taraflı ve yanlıydı. Küçükkaya yayının ilk başlangıcında Ekrem İmamoğlu’nu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak anons etti. Sorularıyla da taraflılığını ortaya koydu, sorulması pek çok konuyu sormadı. Binali Bey’in süresini yeterince kullanmasını önledi ve sözünü kesti, müdahale edilmesi gereken yerlerde müdahale etmedi.” şeklinde konuştu.

“DOĞRULUĞUNU YÜZDE 100 BİLDİĞİMİZ KONULARDA BİLE YALAN SÖYLEDİ”

Binali Yıldırım’ın bazı konulara açıklık getirmeye çalıştığı zamanlarda Küçükkaya’nın müdahalelerini gördüğünü aktaran Pazarcı, “Vurucu noktalarda yayını âdete önlemeye çalıştı. Bir de hayatımda ilk kez kendisine zorla teşekkür ettiren bir moderatör gördüm. Yayını bitirirken bile komik bir tavırla bitirdi.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun yayın boyunca gerçekleri sakladığını ve doğru olmayan bilgilerle sonuç almaya çalıştığını belirten Pazarcı, “Yayın boyunca Ekrem İmamoğlu’nun illüzyonlarını izledik. Doğruluğunu yüzde 100 bildiğimiz konularda bile yalan söyledi. Mesela valiye kullandığı ifadeleri reddetti, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi ama FETÖ’nün belediyeler imamına ihaleler verdiği ortaya çıktı. Geçmişte Samanyolu TV’de yaptığı yorumları biliyoruz. Bunların dışında pek çok soruya net cevap veremedi. Binali Yıldırım verdiği net cevaplarla İmamoğlu’nun yalan söylediğini net olarak ortaya koydu.” diye konuştu.

“SORULMASI GEREKEN SORULAR SORULMADI”

İmamoğlu’nun yayın boyunca doğrularını söylemediğinin altını çizen Pazarcı, “Sayın Yıldırım öğrencilere burs projesinden bahsetti. İmamoğlu bunu seçim vaadi olarak ortaya koyduğundan bahsetti; fakat hepimiz biliyoruz ki CHP, Anayasa Mahkemesine başvurup öğrenci burslarını iptal ettirdi. İmamoğlu bunu bilmesine rağmen kamuoyuna bunu proje olarak sundu. Eskiden öğrencilere zaten burslar veriliyordu, CHP Anayasa Mahkemesine başvurarak gençlere burs verilmesini önledi.” ifadelerini kullandı.

Moderatörün herkesin tartıştığı ve merak ettiği soruları sormadığını dile getiren Pazarcı, “Sorulacak çok soru vardı, mesela: ‘İmamoğlu, FETÖ-PKK ve bütün emperyalist güçler, Yunanistan’da Kıbrıslı Rumlar ve bütün Türkiye’ye karşı olan güçler sizin arkanızda ve sizi destekliyor. Neden sizi destekliyorlar ve sizden beklentileri neler? Siz seçilirseniz bu beklentileri karşılayacak mısınız?’ Herkesin aklında bu soru vardı. Moderatör birtakım eleştirilerin üzerini örtmek için görev almış izlenimi bıraktı.” diyerek sözlerini tamamladı.