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Pazarcık'ta deprem sonrası ilk ezan okundu

Van'ın Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, itfaiye aracının megafonundan Pazarcık'ta deprem sonrası ilk ezanı okudu.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
Pazarcık'ta deprem sonrası ilk ezan okundu
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Van'ın Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, itfaiye aracının megafonundan Pazarcık'ta deprem sonrası ilk ezanı okudu.

15 kişilik ekiple depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde cenaze teçhiz ve tekfin işlemlerinin yanı sıra manevi danışmanlık, yardım dağıtma, taziye ve başsağlığı çalışmalarını yürüten Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, "Buraya ilk geldiğimizde depremzede kardeşlerimizi ziyaret edip teskin ettik. Allah'tan gelmiş, takdir Allah'ındır. Bizden 'Ezana hasret kaldık' talepleri oldu. Pazarcık İlçe Müftümüz ile görüştük ve itfaiye aracının megafonundan ezanımızı okuduk. Cenab-ı Hak bizi ezansız bırakmasın. Rabbimiz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin. Vefat eden kardeşlerimize rahmet, ailelerine engin sabırlar versin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin" dedi.

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