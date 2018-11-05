Pazardaki sebze atıklarından gübre üretiyor

Malatya'da, işsiz kaldığı bir dönemde internette görerek solucan gübresi üretmeye karar veren Yahya Pamuk, semt pazarlarından topladığı sebze atıklarıyla yaptığı üretimle hem milli ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor.

Yaklaşık 8 yıl önce Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümünü bitiren Yahya Pamuk, Malatya'ya döndükten sonra özel sektörde asgari ücretle çalışmaya başladı.

Bir süre çalıştıktan sonra 4 yıl önce işsiz kalan Pamuk, kendi işini kurmak için arayışa girdi. Bu süreçte internette gördüğü solucan gübresi üretimini araştıran Pamuk, çöpe atılan eski buzdolaplarının içinde solucan gübresi üretmeye başladı.

Pamuk, işini büyütüp eski bir besi çiftliğini kiralayarak solucan gübresi üretimini devam ettirdi.

Yahya Pamuk, solucan gübresi üretiminin karlı bir iş olduğunu söyledi.

Belediyelere ekstra yük getiren pazar alanını temizleme işini arkadaşlarıyla beraber kendisinin yaptığını, pazardaki meyve, sebze atıklarını ekonomiye kazandırdığını anlatan Pamuk, pazarlardan topladığı atıkları, büyükbaş hayvan gübresiyle karıştırarak, solucanlara yem olarak verdiğini vurguladı.

Pamuk, gübre üretimine 100 bin solucanla başladığını ve şimdilerde 8 milyon solucanla üretime devam ettiğini belirterek, aylık üretim kapasitesinin 10 ton olduğunu dile getirdi.

Yüzde 70 hayvan gübresi, yüzde 30 oranında da pazarda çöpe atılan sebze, meyve atıklarını kullandığını aktaran Pamuk, şöyle devam etti:

"Hayvan gübresi ve pazar atıklarını burada harmanlıyoruz. 5-8 hafta arasında bekledikten sonra solucanlara yem olarak veriyoruz. Solucan gübresi fazla iş gücü ve vakit gerektirmiyor. Şu an hem bir kurumda asgari ücrete çalışıyorum hem de gübre üretiyorum. Akşamları yarım saat ayırıyorum gübre üretimine. Sıcaklık ve nem kontrolü yapıyorum. Hafta sonları da hayvanların yemlerini veriyorum."

Pamuk, çevreyi kirleten, çöp diye görünen pazar atıklarını ekonomiye kazandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Atıkları burada havyan gübresiyle karıştırarak, hayvanlarımıza mama yapıyoruz. Belediyelere yük olan pazar alanını temizleme işini kendimiz yapıyoruz. Pazardaki sebze atıklarını ekonomiye kazandırıyoruz. Sebze atıklarını arkadaşlarımızın da yardımıyla pazarda kendimiz topluyoruz. Haftalık kurulan pazarlardan sebze atıklarını toplayarak, tarım ekonomisine can veriyoruz."

Pamuk, bu gübrenin topraktaki organik madde miktarını artırdığını ifade ederek, solucan gübresinin Malatya ve ilçelerinde ağırlıklı olarak meyve ve sebze üretiminde kullanıldığını aktardı.

Ürettiği gübreleri Malatya'nın ilçeleri ile Diyarbakır ve Batman'a sattığını söyleyen Pamuk, gübrenin buralarda tahıl alanlarında da kullanıldığını ve çiftçilerin aldıkları verimden memnun olduklarını sözlerine ekledi.