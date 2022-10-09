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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararı CHP'li esnafı bile isyan ettirdi: Gökçek bize böyle yapmazdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'nin sabah saatlerinde baskın yaparak Sıhhiye Halk Pazarını hukuksuzca boşaltmaya çalışması esnafı isyan ettirdi. Çoğu CHP'li olan esnaf 'Gökçek bize böyle yapmazdı' sözleriyle belediyeye tepki gösterdi.

9 Ekim 2022 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararı CHP'li esnafı bile isyan ettirdi: Gökçek bize böyle yapmazdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Çankaya Belediyesi başkentin en merkezi halk pazarını hukuksuz bir biçimde, sağlıkçı anıtı dikme gerekçesiyle kapatma kararı alması esnafı isyan ettirdi.

Bu sabah 10.00 sularında belediye zabıtalarının yıkım emriyle pazara geldiği, pazarcıları zorla alandan çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

Bir yandan işlerini yapan, diğer yandan nöbet tutan pazarcılar, aralarında ABB Fen İşleri Daire Başkan Yardımcısı ile Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürü'nün de bulunduğu belediye ekiplerini pazara sokmadı. 100 kadar zabıtayla küçük çaplı bir gerginlik yaşayan esnaf pazarı boşaltmadı, ekmek teknesine dokundurtmadı.

Nöbete katılan Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, kararın hukuksuz olduğunu, belediye meclis kararına dayanan bir tebligat olmadan pazara müdahale edilemeyeceğini belirtti. Ayhan'ın uyarılarının ve pazar esnafının kararlı duruşunun ardından belediye ekipleri çekilmek zorunda kaldı.

Pazar esnafının belediye ekiplerine direnen eylemine Vatan Partisi de destek verdi. Vatan Partisi yöneticileri esnafla omuz omuza zorbalığa karşı çıktı. CHP'li belediyelerin zorbalığına yoldan geçen vatandaşlar da tepki gösterdi. Esnafın nöbeti sürüyor.

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