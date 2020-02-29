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Pazarkule Sınır Kapısı son durum ne? Pazarkule Sınır Kapısı nerede?

Pazarkule Sınır Kapısı son durum ne? Pazarkule Sınır Kapısı nerede? gibi sorular gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye'nin açtığı kara ve deniz sınırlarından Avrupa ülkelerine geçmek için binlerce göçmen - mülteci sınırlara hücum ediyor. Yunanistan sınırından ise son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Pazarkule Sınır Kapısı'nda hareketlilik sürüyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi  11:46 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:46

İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye'nin açtığı kara ve deniz sınırlarından Avrupa ülkelerine geçmek için binlerce göçmen - mülteci sınırlara akın ettiler. Pazarkule Sınır Kapısı son durum ne? Pazarkule Sınır Kapısı nerede? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği sürüyor. Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti.

PAZARKULE SINIR KAPISI SON DURUM NE?

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na giden bir grup göçmen, yaşanan yoğunluk üzerine Yunanistan'a gitmek amacıyla Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti. Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti.

Ancak Yunan askerleri, tampon bölgeyi otobüs çekerek, göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini devam ettiriyorlar.

Göçmenlerin beklemesi üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu.

PAZARKULE SINIR KAPISI NEREDE?

Pazarkule Sınır Kapısı Türkiye’nin Yunanistan’a açılan ikinci sınır kapısıdır. Pazarkule Sınır Kapısı genellikle günübirlik geçişlerde kullanılan bir kapıdır. Sınır ticaretine kapalı olan kapı, Edirne kent ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

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