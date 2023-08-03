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Güncel

Pazarlık deşifre oldu! ''40'ın üzerinde milletvekili istedi''

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 40'ın üzerinde milletvekili talep ettiğini açıkladı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Pazarlık deşifre oldu! ''40'ın üzerinde milletvekili istedi''
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İYİ Parti kurucularından Ahat Andican, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçimlerle ilgili, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben" sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DAVUTOĞLU 40'IN ÜZERİNDE MİLLETVEKİLİ İSTEDİ"

tv100 yayınında konuşan Andican, Davutoğlu'nun Akşener'den 40'ın üzerinde milletvekili istediğini belirterek "Sayın Davutoğlu, böyle bir taleple geldi. İstediği rakam çok yüksekti. 40'ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100'ün üzerinde milletvekili çıkaracağı bir bakışla geldi. O dönemde parti zaten herhangi bir grupla seçime gitmemek şeklinde bir anlayışa sahipti." İfadelerini kullandı.

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