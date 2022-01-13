13 Ocak 2022 Perşembe 17:44 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:44

İş yerlerinde PCR testi zorunluluğu kalktı mı? sorusu, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklama nedeniyle araştırılıyor. Koronavirüs Pandemi sürecinde aşı yaptırmayan vatandaşlardan İş yerlerinde PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Peki alınan yeni karara göre PCR testi kimlere yapılacak? İş yerlerinde PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

PCR TESTİ KİMLERE YAPILACAK?

Bilim Kurulu toplantısında alınan karara göre bundan sonra PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak. Koronavirüs (Kovid 19) pozitif olanlarla temaslı kişiler, belirti göstermediği takdirde PCR testi yapılmayacak.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının son dönemi ile ilgili alınan bazı kararları açıklarken PCR testi zorunluluğuna ilişkin şu sözleri sarfetti:

"Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim."

İŞ YERLERİNDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Aşı olmayan vatandaşların PCR testi verme zorunluluğuna ilişkin ise henüz bir karar açıklanmadı.

İş yerlerinde aşı olmayan çalışanlardan istenen PCR zorunluluğu kurumların insiyatifine göre uygulanacak.