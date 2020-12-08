08 Aralık 2020 Salı 13:00 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 13:00

PCR testi ne kadar sürede çıkıyor? sorusunun yanıtı, koronavirüs testi yaptıran kişiler tarafından oldukça sık araştırılıyor. PCR testi, corona virüsünün vücutta ölçümlenmesi için yapılan bir tarama testidir. Bu testler kişiden boğaz ve burun sürüntüsü şeklinde alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin aranması şeklidir. Peki PCR testi ne zaman sonuçlanıyor? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

PCR TESTİ NEDİR?

PCR Testi için öncelikle hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı laboratuvara ulaştırılır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak, nükleik asit amplifikasyonu yoluyla Covid-19 virüs RNA’sını tespit edilmesiyle yapılmaktadır.

PCR TEST SONUÇLARI

Sonuç NEGATİF ise, Covid-19 (SARS-CoV-2) virüs materyali tespit edilemedi,

Sonuç POZİTİF ise, Covid-19 (SARS-CoV-2 ) virüs materyali tespit edildi demektir. Peki PCR testi ne kadar sürede çıkıyor?

PCR TESTİ NE ZAMAN SONUÇLANIYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları Laboratuvar şartları ve test yoğunluğa göre 1-3 gün içerisinde sonuçlanıp, e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Tıbbi ve biyolojik araştırmalarda uygulanan PCR testi, son dönemlerde koronavirüs ile mücadele sürecinde de kullanılıyor. PCR ( Polymerase Chain Reaction) pratik bir şekilde yapılabiliyor, kişinin vücudundaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini gösterebiliyor.

Koronavirüsü belirti yaşamadan geçiren Covid 19 taşıyıcısı kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynayan PCR testi, belirti vermeyen taşıyıcıların saptanarak izole edilmesi ve böylece virüsün yayılım hızının düşürülerek salgının kontrol altına alınması için hayati bir öneme sahiptir.

PCR testi ve antikor testleri Covıd-19 tanısı koymakta yada hastalığı dışlamakta tek başına kullanılabilecek testler değildir. Antikor testinin negatif çıkması hastalık olmadığını göstermez çünkü bu testlerin pozitifleşmesi için virüs vücuda alındıktan sonra Ig M antikorları için en az 5-7 gün , IgG antikorları için 10-14 günlük bir süre geçmesi gereklidir.. Antikor testinin pozitif çıkması durumunda ise hastanın klinik değerlendirmesi ve PCR testi ile doğrulanması gerekli olmaktadır.

PCR testi ile koronavirüse yakalanmış kişiler ya da virüsün taşıyıcıları belirlenir. Bu test özellikle koronavirüste belirti göstermeyen taşıyıcıların belirlenmesini sağlar. PCR testinde önemli olan, doğru zamanda doğru biçimde örneklerin alınmasıdır. PCR örneği pozitif çıkan bir kişi, hastalığa yakalanmış demektir.

PCR testi her zaman yüzde 100 doğru sonuç vermeyebilir.

COVİD-19 PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

PCR testi sonucunu Sağlık Bakanlığının E-nabız uygulaması üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz yoksa aile hekiminizden öğrenebilirsiniz.

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiyseniz karantina süreniz son temasınızdan bir gün sonra başlar ve 14 gün sürer.

Koronavirüs PCR testi sonucunuz pozitif ise,

Eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre yattıysanız) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 10 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.

Eğer hastanede yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre yatmanız gerektiyse) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.

Eğer yoğun bakımda yatarak tedavi olduysanız veya bağışıklık sisteminizi baskılayan ek bir hastalığınız varsa test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.