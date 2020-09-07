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Güncel

PCR testi pozitif çıkan hastanın tedavisi için devletten ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vaka sayılarının artmasıyla özel hastanelerdeki koronavirüs tedavisi için yeni bir ödeme modeli çıkardı. Özel hastaneler, PCR testi sonucu pozitif çıkan hastayı tedavi ederse, devletten salgın tedavisi ücreti alabilecek.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:06 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:06
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Koronavirüslü hastayı tedavi eden özel hastaneler devletten ücret alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, vaka sayılarının artması üzerine özel hastanelere yeniden ödenek ayırdı.

SGK, koronavirüs salgınının başında özel hastanelere ayrı bir ödeme modeli çıkarmış, yoğun bakımlar için de fiyat güncellemesi yapmıştı. Ancak vaka sayılarının azalmaya başladığı dönemde özel hastanelere ayrılan ödenek kesildi. Hastalar sadece devlet hastanelerine yönlendirildi.

Son dönemde yaşanan vaka artışı nedeniyle SGK bir duyuru yayımladı. Özel hastaneler için ayrı bir ödeme modeli çıkarıldı.

Bundan böyle özel hastaneler, PCR testi pozitif çıkan hastaları tedavi ederek devletten ödenek alabilecek. Ancak, tomografi sonucuna göre pozitif olduğu tahmin edilen vakalar bu kapsamda olmayacak.

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