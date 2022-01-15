İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2022 Cumartesi / 12 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
Güncel

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

DHA15 Ocak 2022 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:18
ABONE OL

Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda, bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerin tüm hükümlerinin uygulamadan kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Ayrıca belirtilen esaslar doğrultusunda 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

THY'den PCR kararı
  • Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
  • PCR testi
  • PCR testi zorunluluğu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.