Peaky Blinders izleyicileri, yeni sezonun gelmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. Peaky Blinders 5. sezon ne zaman başlıyor? Peaky Blinders yeni sezon nasıl izlenir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peaky Blinders dizisinin 4 sezonu geride kaldı. 17 Eylül’de başlayan dizinin yönetmen koltuğunda ise Anthony Byrne oturuyor. Peaky Blinders 5. sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Peaky Blinders yeni sezon hakkında tüm detaylar...

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Peaky Blinders 5. yeni sezon 25 Ağustos'ta BBC One'da yayınlanacak. Türkiye’de Netflix’te 4 Ekim’de yayınlanacak.

PEAKY BLİNDERS YENİ SEZON NASIL İZLENİR?

Diziseverler Peaky Blinders izlemek için Netflix’e üye olmak zorunda. Netflix kullanıcılarına, bir ay ücretsiz platformu deneme hizmeti sunuyor.

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Tommy Shelby ve ailesinin maceralarını anlatan Peaky Blinders'ın kadrosunda Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Helen McCrory, Joe Cole, Ned Dennehy, Ian Peck, ve Sam Neill gibi isimler yer alıyor.

PEAKY BLİNDERS HAKKINDA

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Başroldekiler

Cillian Murphy,

Sam Neill,

Helen McCrory.

Yaratıcılar

Steven Knight