Peaky Blinders izleyicileri yeni sezonun gelmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. Peaky Blinders yeni sezon başladı mı? Peaky Blinders 5. sezonu Netflix'e geldi mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Netflix platformu üzerinden yayınlanan Peaky Blinders dizisinin 4 sezonu geride kaldı. Başrollerinde Cillian Murphy, Helen Mccrory, Paul Anderson ve Sophie Rundle'ın yer aldığı Peaky Blinders dizisi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Peaky Blinders yeni sezon hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulşaabilirsiniz.

PEAKY BLİNDERS YENİ SEZON BAŞLADI MI?

Peaky Blinders yeni sezon tarihi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Peaky Blinders yeni sezonu, yarın (4 Ekim Cuma günü) Netflix üzerinden izlenebilecek.

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Tommy Shelby ve ailesinin maceralarını anlatan Peaky Blinders'ın kadrosunda Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Helen McCrory, Joe Cole, Ned Dennehy, Ian Peck, ve Sam Neill gibi isimler yer alıyor.

PEAKY BLİNDERS HAKKINDA

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Başroldekiler

Cillian Murphy,

Sam Neill,

Helen McCrory.

Yaratıcılar

Steven Knight