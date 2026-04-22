22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  • Pekin'in ilk insansız hava aracı gemisi! Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıktı
Pekin'in ilk insansız hava aracı gemisi! Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıktı

Çin'in, insansız hava aracı (İHA) taşıyabilen yeni nesil amfibi hücum gemisi Sıçuan'ın deneme seyri için Güney Çin Denizi'ne hareket ettiği bildirildi.

22 Nisan 2026 Çarşamba 15:23
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasından yapılan açıklamada, "Tip 076" olarak sınıflandırılan geminin, bölgeler arası deneme seyri için dün Şanghay'daki tersaneden denize açıldığı belirtildi.

Açıklamada geminin, Güney Çin Denizi'nde gerçekleştireceği deneme seyrinde bilimsel testler ve sistem seviyesi eğitimler yapılacağı aktarıldı.

Deneme seyrinin donanım geliştirme kapsamında rutin bir faaliyet olduğu belirtilen açıklamada, bunun özel bir hedefe yönelik olmadığı kaydedildi.

- "Çin'in ilk insansız hava aracı gemisi"

"Çin'in ilk insansız hava aracı gemisi" olarak anılan Sıçuan, 27 Aralık 2024'te Şanghay şehrindeki Hudong-Conghua Tersanesi'nden çıkarılarak suya indirilmişti. Gemi, ilk deneme seyrini 14-17 Kasım 2025'te yapmıştı.

Tümüyle bağımsız olarak tasarlanan yeni nesil amfibi savaş gemisi, düz güvertesinde bulunan elektromanyetik fırlatma rampası sayesinde helikopterler ve amfibi hava araçlarının yanı sıra sabit kanatlı insansız hava araçlarının kullanımına da olanak sağlıyor.

"Tip 076" olarak sınıflandırılan, 260 metre uzunluğunda ve 52 metre genişliğinde, yüklü ağırlığı 50 bin tona ulaşabilen gemi, muadili olan, ABD'nin "Amerika" ve Japonya'nın "Izumo" sınıfı helikopter gemilerinden daha büyük ve geniş taşıma kapasitesine sahip.

Çin, daha önceki nesilde "Tip 075" olarak sınıflandırılan amfibi savaş gemilerinin ilki "Haynan"ı 2019'da suya indirmiş, gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. Haynan'ın ardından aynı sınıftan "Guangşi" ve "Anhui" gemileri donanmaya katılmıştı.

Çin donanmasında, "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" adlarında 3 uçak gemisi de bulunuyor. Bunlar içinde yeni nesil elektromanyetik fırlatma rampalarına sahip Fucien'den sabit kanatlı insansız hava araçları da kalkış yapabiliyor.

