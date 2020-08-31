Pelin öğretmeni hayattan koparan kaza an be an güvenlik kameralarına yansıdı

DHA 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:14

Kaza, 24 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında Burdur-Tefenni Yolu üzerindeki yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı 15 ATT 749 plakalı minibüs ile özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır'ın kullandığı 64 AAG 262 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında başındaki kask parçalanan Çakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakır, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verilirken kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.S.Ü., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kent merkezi istikametinden Çendik Plajı yönüne giden Çakır, araçların kırmızı ışıkta durması üzerine motosikletiyle orta refüjdeki yaya geçidinden geçerek, yola çıkıyor. Ancak hızla gelen minibüs motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Çakır kaldırıma, motosiklet ise yola savruluyor.